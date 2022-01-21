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Çukur'un "Timsah"ı cinsiyet değiştirdi

Canlandırdığı “Timsah Celil” rolüyle izleyicilerin büyük beğenisini toplayan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyetini değiştirdiğini duyurdu.

21 Ocak 2022 Cuma 10:42
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Çukur'un "Timsah"ı cinsiyet değiştirdi
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Daha önce birçok yapımda yer alan tiyatro ve dizi oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur'da Timsah Celil rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

TİKTOK'TA DEĞİŞİMİNİ TAKİPÇİLERİ İLE PAYLAŞIYOR

Çukurdan sonra Cam Tavanlar dizisinde rol alan başarılı oyuncu, 2020'de Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştü. Sektörde başarısıyla konuşulan Yılmaz, şu sıralar farklı bir konuyla gündemde. Ahmet Melih Yılmaz, sosyal medya hesabından trans birey olduğunu artık saklamıyor. Ahmet Melih Yılmaz, TikTok'ta çektiği videolarla değişimini takipçileri ile paylaşıyor.

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