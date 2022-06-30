Cüneyt Arkın'a veda!

Battal Gazi, Dünyayı Kurtadan Adam ve dahası Cüneyt Arkın bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Birçok unutulmaz filme imza atan Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Usta oyuncu, salı günü evinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Ancak 85 yaşındaki sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor. Cüneyt Arkın’ın cenazesi eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır ve yakınları tarafından Zincirlikuyu Gasilhanesi’nden alındı.

MURAT ARKIN'IN ZOR ANLARI

Arkın’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına kondu. Gözyaşlarını tutamayan Murat Arkın babasını tabutunu sevdi.

Arkın'ın Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi, sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak tören yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi. Tören alanında Nuri Alço, Ediz Hun gibi ünlü isimler görüntülendi.

VASİYETİ MERAK EDİLDİ

Atlara olan düşkünlüğü bilinen Cüneyt Arkın, katıldığı bir programda vasiyetini açıklamıştı. Usta sanatçı, "Atım Hasretim'in yanına gömülmek istemiştim. Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum. Beni 'Anne babamın yanına gömün' dedim" şeklinde konuşmuştu.

CÜNEYT ARKIN'IN CENAZESİNDEN GÖRÜNTÜLER

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da usta sanatçı için düzenlenen törene katıldı.

Ersoy, Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır'a taziyelerini iletti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de törene katılan arasında. Ediz Hun, Levent Çakır, Nuri Alço ve 'Hababam Sınıfı' oyuncularından Teoman Ayık ve Ahmet Arıman da Arkın'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

"BETÜL'DEN ÖNCE ÖLMEK İSTERİM"

Usta oyuncu, yalnızca röportajlarında değil, sosyal medya paylaşımlarında da eşine olan aşkını sık sık dile getiriyordu.

Arkın, 2020 yılında Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta, "Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak istemem. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum. Onsuz bir günü bile düşünemiyorum ya!" demişti. Hatta Cüneyt Arkın, "Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül’ümü kaybettiğim an ben de yok olurum..." ifadelerini kullanmıştı.