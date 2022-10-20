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CZN Burak aylık gelirini açıklayınca sosyal medyada gündem oldu!

CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandığı davada düşme kararı verildi. Muhabirlere gergin tavırlar sergileyen CZN Burak mahkemede aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu da açıkladı. Mesut Özil'den Cem Yılmaz'a, Katar Kralı Temim bin Hamad'dan Ronaldo'ya pek çok dünyaca ünlü ismi ağırlayan CZN Burak geliriyle gündem oldu.

20 Ekim 2022 Perşembe 14:28
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CZN Burak aylık gelirini açıklayınca sosyal medyada gündem oldu!



CZN Burak ve babası İsmail Özdemir, bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılanıyordu.
İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Muhammed Burak Özdemir ile avukatları katıldı.

DAVADA DÜŞME KARARI VERİLDİ

Mahkeme, istinaf mahkemesinin bozma kararına uyulmasına karar verdi. Mahkeme, dava konusu yerin ön görünüm bölgesinin dışında kalması ve sadece etkilenme bölgesinde yer almasını dikkate alarak ilgili kanunlara göre sanıkların eylemlerinin suç kapsamına girmediğini bildirdi. Dava konusu işletmenin eski haline getirilmesini de dikkate alan mahkeme, sanıklar hakkında ayrı ayrı düşme kararı verdi.

"AYLIK GELİRİM 30 BİN TL"

Sanık Muhammed Burak Özdemir kimlik sorgusunda, işletmeci olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu belirtti.

CZN Burak'ın aylık gelirini açıklaması sosyal medyayı salladı. Cem Yılmaz, Mesut Özil, Will Smith, Ronaldo, Iggy Azalea, Belhanda, Gomis, Cenk Tosun ve Katar Kralı Temim bin Hamad gibi dünyanın en çok kazanan isimlerinin ziyaret ettiği CZN Burak'ın aylık gelirini duyanlar şaştı kaldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

CZN Burak'ın aylık geliri sonrası sosyal medyada "Vergiden kurtarmaya çalışırken ben", "Şaka mı yapıyor", "Saatlik bile değildir" yorumları yapıldı.

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