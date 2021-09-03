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Danilo Şef, MasterChef Türkiye’den ayrıldı mı?

Tv 8 ekranlarının beğenilen programı MasterChef Türkiye son hızıyla sürerken, yeni bölümde Danilo Şef’in olmaması izleyicileri meraklandırdı. Danilo Şef'in programdan gitmesinin ardından bir açıklama yapılmazken sonunda beklenen açıklama Mehmet Şef'ten geldi.

03 Eylül 2021 Cuma 08:55
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Danilo Şef, MasterChef Türkiye’den ayrıldı mı?

MasterChef yarışması tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin bugünkü bölümünde ise 3 sezondur jüri üyeliği yapan Danilo Zanna yer almadı Danilo Şef'in olmaması izleyiciyi meraklandırırken durumla ilgili Mehmet Şef'ten açıklama geldi. İşte Mehmet Şef'in açıklaması...

DANİLO ŞEF MASTERCHEF'TEN AYRILDI MI?

Danilo Zanna hayranları ve MasterChef seyircilerinin merakla cevabını beklediği sorulara yarışmanın bir diğer jüri üyesi olan Mehmet Şef yanıt verdi

Mehmet Şef Danilo Şef'in durumuyla ilgili, ''Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı.'' açıklaması yaptı. Danilo Şef'in bundan sonraki programlarda olup olmayacağı merak ediliyor.

Son Güncelleme: 03.09.2021 08:56
Anahtar Kelimeler:
MasterChefDanilo Şef
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