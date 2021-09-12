Danla Bilic'in 'gay' çıkışı Kerimcan Durmaz'ı kızdırdı

Danla Bilic, uzun bir aradan sonra yeniden YouTube'a geri döndü. Dönmesiyle de sansasyon yaratması bir oldu! Bilic ilk olarak yakın arkadaşı Ala Tokel'i ağırladı. Birbirlerine zor sorular soran ikili, yaptıkları açıklamalarla tartışma yarattı. Özellikle Danla Bilic'in 'yeni nesil bana gay gibi geliyor' açıklaması Kerimcan Durmaz dahil herkesi epey kızdırdı!

Danla Bilic 'Ben kimi beğeniyorum ki? Yeni nesili düşünüyorum, hepsi gay gibi geliyor...' deyince tepki çekti. Kerimcan Durmaz bu yoruma "Hadsiz" diyerek tepki gösterdi.