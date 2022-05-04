Dave Chappelle, saldırıya uğradı

Netflix için hazırlanan bir program için Hollywood Bowl'da sahneye çıkan ünlü komedyen Dave Chappelle, gösteri sırasında saldırıya uğradı. Yaşanan olaya anında müdahale eden güvenliklerin saldırganı yakaladıkları ve gözaltına aldıkları belirtildi. Dünyaca ünlü komedyene neden böyle bir saldırının yapıldığı bilinmiyor.

Hollywood Bowl'daki gösteride görüntü kaydı almak yasaktı. Ancak bu yasağı delen bazı misafirler, saldırı anını görüntülemeyi başardılar. Paylaşılan görüntülere baktığımızda, saldırganın Dave Chappelle'e tabiri caizse "uçarak" geldiğini görüyoruz. Saldırıya uğrayan komedyenin sağlık durumu iyi.

Dave Chappelle, The Closer nedeniyle eleştirilmişti

Dave Chappelle, biraz sivri dilli bir komedyen. Bu nedenle zaman zaman eleştiri oklarının hedefine oturabiliyor. Hatırlayanlarınız olacaktır; Chappelle'in geçtiğimiz yıl Netflix'te yayınlanan The Closer isimli stand-up gösterisi, transfobik şakalar nedeniyle oldukça sert bir şekilde eleştirilmişti. Hatta bazı Netflix çalışanları, bu gösteri nedeniyle şirketten ayrılmayı düşünmüş, protestolar düzenlemişlerdi.

Hollywood Bowl'daki saldırı, an itibarıyla Los Angeles Polis Departmanı tarafından incelemeye alınmış durumda. Yapılacak soruşturmalarla bu saldırının neden gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa, sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz.