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Davut Güloğlu'nun son hali şaşırttı!

Bir döneme damga vuran 'Katula Katula' şarkısıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü şarkıcı Davut Güloğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı.

23 Ekim 2021 Cumartesi 15:09
164 Okunma
Davut Güloğlu'nun son hali şaşırttı!
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2000'li yılların başında şarkıları ve klipleriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Davut Güloğlu, yıllara meydan okuyor. 49 yaşındaki 3 çocuk babası şarkıcının hiç değişmediğini görenler, ''Bir insan hiç mi yaşlanmaz'' demekten kendini alamıyor. İşte Davut Güloğlu'nun son hali:

Davut Güloğlu son haliyle şoke etti! Bir insan hiç mi yaşlanmaz!

Davut Güloğlu son haliyle şoke etti! Bir insan hiç mi yaşlanmaz!

Davut Güloğlu son haliyle şoke etti! Bir insan hiç mi yaşlanmaz!

SEKS BAĞIMLISIYDI

Davut Güloğlu, 2009 yılında verdiği bir röportajda şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu. Halk arasında azgınlık denilen 'seks bağımlılığı' hastalığına yakalandığını söyleyen Güloğlu, bir dönem tedavi için Avrupa'ya taşınmıştı. Güloğlu, hastalığını şu sözlerle anlatmıştı:

Bu hastalığın tarifi çok zor. Bu hastalık kadın düşünmekle alakalı değil.
Baktığın objeyi kadın olarak görüyorsun. Güzel çirkin ayrımı da olmuyor. Bu
hastalığa yakalananlar günde 10 kadınla birlikte olabilir. Zamanla mutlu
olamıyorsun. Yanındaki kadın da mutlu olmuyor. Ben de çok rahatsız olmaya
başlayınca doktora gittim.

''ALLAH KURTARSIN''

Mümkünse gittiğiniz psikiyatr kadın olmasın çünkü o da bu hastalığı
tetikliyor. Bana bir ilaç verdiler. Üç yıl boyunca günde dört kez kullanmak
gerekiyor. Garanti olsun diye dört yıl kullandım. Bu hastalığa
yakalananları Allah kurtarsın. Ben altı yaşına kadar anne sütü emdim. Anne
sütü emen insanın bünyesi çok kuvvetli olur. Sanırım benim hastalığım anne
sütü emmemle alakalı.

Son Güncelleme: 23.10.2021 15:11
Anahtar Kelimeler:
Davut Güloğlu
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