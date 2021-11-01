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Değişimiyle şaşırtan modelden itiraf

Oxford Üniversitesi akademisyenlerinden RAF pilotlarına ve modellerine kadar pek çok insan zaman yolculuğu fenomenini deneyimlediklerini iddia etti. Tarih boyunca pek çok insan geçmiş ve gelecekten haber verdiğini iddia etmesiyle gündeme gelmişti. Ukraynalı model Valeria Lukyanova, geçirdiği estetik operasyonlarla kendisini gerçek bir Barbie bebeğe dönüştürmesinin yanında zaman yolculuğu yapan bir guru olduğunu söylemesiyle dikkatleri çekti.

01 Kasım 2021 Pazartesi 12:09
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Değişimiyle şaşırtan modelden itiraf
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Ukraynalı model Valeria Lukyanova, kendisini minik bir beli, meme implantları ve sadece sıvı diyetiyle gerçek hayattaki bir Barbie bebeğe dönüştürme hedefiyle dünya basınında kendisine geniş yer bulmuştu. Barbie bebeklere benzemek için sayısız kez ameliyat olan Valeria Lukyanova, artık yemek yemeyeceğini açıklaması tartışma yaratmıştı. Ünlü model bu kez de gezegenler arasında iletişim kurabilme yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

“DİĞER GEZEGENLERDEKİ YAŞAMLARLA İLETİŞİM KURUYORUM”

Estetik operasyonlarının yanında katı diyet programıyla da eleşitiri oklarının hedefinde olan Valeria Lukyanova, aynı zamanda diğer gezegenlerdeki yaşamla iletişim kuran, zamanda yolculuk yapan bir guru olduğunu da iddia ediyor.

Valeria Lukyanova uzaylılarla ilgili ortaya çıkan bir belgesele konuk olarak kendi deneyimini paylaştı. Valeria Lukyanova, “Beden dışı deneyimlerim ben küçük bir kızken başladı. Bedenimin dışında başka gezegenlere ve evrenlere seyahat edebilirim. O zamanlar kendiliğinden oldu ve şimdi seyahatlerimi kontrol edebiliyor ve ancak canımın istediği zaman seyahat edebiliyorum.” dedi.

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