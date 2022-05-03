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Demet Akalın'dan sitem

03 Mayıs 2022 Salı 13:54
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Demet Akalın'dan sitem

Şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasına yönelik, bayram müjdesinde bulunmasını talep etti.

Koronavirüs yasaklarının neredeyse tamamen kaldırılmasına rağmen, müzik yasağının devam etmesine yönelik tepkiler sürüyor. Duruma tepki gösteren isimlerden bir tanesi de şarkıcı Demet Akalın oldu.

Geçen günlerde Saray'da katıldığı iftarda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 00.00'dan sonra müzik yasağının kaldırılmasını talep eden Akalın, şimdi de Twitter'daki hesabından bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Erdoğan'ı etiketleyerek, 'bayram müjdesi' isteyen Akalın,  müzik yasağının kalkması için "Bir bayram müjdesi yakışırdı @RTErdogan müzik yasağına" diye yazdı.

Taleplerinden sonuç alamayan Akalın, sonrasında bir de sitemde bulundu: "Acun bile yokluk adasını kaldırdı bizim müzik yasağı kalkmadı!!! Vay be, ne günah işledik."

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