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Demet Akalın: Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara...

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Demet Akalın Ramazan ayında ekrana çıkan yorumcularla ilgili ilginç bir paylaşım yaptı. Akalın'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

31 Mart 2022 Perşembe 14:29
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Demet Akalın: Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara...
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Ramazan ayına sayılı günler kala mübarek aya dair hazırlıklar yapılıyor. TV kanalları da Ramazan ayına özel projeleri için kolları sıvamış durumda. Şarkıcı Demet Akalın her Ramazan ayında ekrana çıkarılan hocalarla ilgili ilginç bir yorum yapınca gündeme geldi.

Demet Akalın'ın paylaşımında şu not yer alıyordu:

"Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya, ben razıyım geçen sene ki programları izlemeye. Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor."

Akalın'ın bu yorumunu haklı bulanlar olduğu gibi haksız olduğunu düşünenler de vardı. Bazı takipçiler ise "Bu sözler Nihat Hatipoğlu'na mı?" diye sormadan edemedi.

mklkyl

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