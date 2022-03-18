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Demet Evgar ile Levent Babataş evlendi

Oyuncu Demet Evgar, altı yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi.

18 Mart 2022 Cuma 10:09
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Demet Evgar ile Levent Babataş evlendi
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Demet Evgar ve altı yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş, dün aile arasında düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlendi.

Evgar ve Babataş çiftinin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.

Evgar'ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Babataş'ın şahitliğini çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi. 

DÜĞÜN YAZIN OLACAK

Çiftin pandemi nedeniyle aile arasında sade bir nikah töreniyle evlendiği ve düğünlerinin yaz aylarında gerçekleşeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz haftalarda 41 yaşındaki Evgar’ın hamile olduğu iddia edilmişti.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Evgar’la önemli bir işbirliğine imza atarak ünlü oyuncuyu Türkiye ofisinin ilk İyi Niyet Elçisi olarak ilan etmişti.

Daha önce bu unvanlar Danai Gurira, Nicole Kidman, Emma Watson ve Anne Hathaway gibi isimlere verilmişti.

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