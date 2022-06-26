Demet Özdemir'i ailesinden istedi

Mutlu birliktelikleri uzun zamandır süren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, evlilik için ilk adımı attı…

Bugün Özdemir’in Zekeriyaköy’deki ailesinin evine giden Koç, sevgilisini ailesinden istedi.

O anlara dair fotoğraflar da hemen sosyal medyaya düştü.

“Panzehri de geliyor bekle”

Demet Özdemir’in hazırladığı tuzlu kahveyi alan Oğuzhan Koç, istemeye katılan İbrahim Büyükak’ın “Panzehri de geliyor bekle” deyince, kahkahayı bastı.

Daha sonra çift, yan yana oturdu.

Tuzlu kahveyi içti

Meraklı gözler Oğuzhan Koç’un ne söyleyeceğini merak ederken, şarkıcı “Bence karışım güzel” dedi.

Bu anlar gülüşmeleri de beraberinde getirdi.

İstemenin ardından çiftin yüzükleri takıldı…

İki elbise giydi

İlk olarak beyaz ve derin yırtmaçlı elbisesi ile misafirlerinin yanına çıkan Özdemir, yüzükler takılırken de pembe renkteki sırt dekolteli bir elbise tercih etti.

Siyah takımla istemeye gelen Oğuzhan Koç’un heyecanlı hali de dikkatlerden kaçmadı.