Demet Özdemir'in kısa şortuyla verdiği poza anında beğeni yağdı

2022 yılında Netflix yapımı Aşk Taktikleri filminde boy gösteren ve cesur sahnelere imza atan Demet Özdemir şu sıralar Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığında. 14 Şubat'ta evlilik teklifi alan oyuncu düğün hazırlıkları için kolları sıvadı.

Demet Özdemir işlerinin arasında sosyal medyada da günlük hayatına dair paylaşımları ihmal etmiyor. Özdemir son olarak "Güzel hava" notuyla bir paylaşım yaptı. Oyuncunun kısa şortuyla yeşilliklerde verdiği poz 5 dakika içinde 25 bin beğeni aldı.

Özdemir'i görenler "Güzel olan sadece hava değil" yorumlarında bulundu.