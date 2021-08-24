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Deniz Akkaya: Gerekirse 6 ay yatarım, bu davadan dönmeyeceğim

Selin Ciğerci’nin aldırdığı tedbir kararını ihlal edince 3 gün zorlama hapsi cezasına çarptırılan Deniz Akkaya teslim oldu. Öncesinde sunuculuğunu yaptığı programa bağlanan Akkaya, “Gerekirse 6 ay yatarım. Hiç umurumda değil. Başıma ne gelirse gelsin ben bu davadan dönmeyeceğim” dedi.

24 Ağustos 2021 Salı 14:30
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Deniz Akkaya: Gerekirse 6 ay yatarım, bu davadan dönmeyeceğim

Selin Ciğerci, manken Deniz Akkaya ile aralarında çıkan kavga sebebiyle 3 aylık tedbir kararı aldırdı. Ancak manken Akkaya bu süreçte açıklamalarına devam edince 3 günlük zorlama hapsi cezasına çarptırıldı.

Cezasını çekmek üzere teslim olan Deniz Akkaya, öncesinde sunuculuğunu üstlendiği televizyon programının yayınına görüntülü olarak bağlandı.

Hürriyet’in aktardığına göre, araçtan bağlandığı yayında “Gidip aslanlar gibi teslim olacağım” diyen Deniz Akkaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Benim karşısında durduğum şey, taşıyıcı annelik. Gidip o şahsı ben şikâyet edeceğim. Çocuk için geleneksel aile ortamı çok önemli. Ben de âşık olduğum adamdan çocuk yapmadım, hata yaptım. Bu arkadaşların durumlarından ötürü Türkiye Cumhuriyeti’nde onlara çocuk verilmiyor. Bu tip profiller çok geldi geçti Türkiye’den. Ben gerçekleri konuştuğum için bu cezayı aldım. Hiç umurumda değil, gerekirse 6 ay yatarım. Başıma ne gelirse gelsin bu davadan dönmeyeceğim.”

Anahtar Kelimeler:
Deniz AkkayaSelin Ciğerci
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