Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisi ve eşi Gökhan Çıra'yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında 3 ay tedbir kararı aldırmıştı. Alınan kararı ihlal ettiği için 3 gün zorlama hapsi istenen Deniz Akkaya, karara itiraz etti ancak kabul edilmedi. Karara göre Akkaya, 3 gün zorlama hapis yatacak.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Akkaya, kararın ardından infaz savcılığına gitmediği için hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Karar sisteme düştükten hemen sonra Deniz Akkaya tüm Türkiye çapında polis tarafından aranmaya başlanacak. Yakalanması durumunda polis eşliğinde adliyeye getirilecek ve tutuklanarak 3 günlük hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girecek. Adliyeye kendisinin gelmesi durumunda infaz savcılığında hapis cezası için erteleme talebinde bulunabilir.

Ne olmuştu?

Futbolcu Gökhan Çıra ile nikah masasına otura Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini dile getirmiş, takipçilerinden dua istemişti. Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin bu açıklamasını konuk olduğu programa taşıdı. Konu hakkındaki düşüncelerini dile getiren Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin eltisi olarak tanıttığı bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etti.