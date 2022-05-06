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Deniz Akkaya video paylaşıp isyan etti!

Bir süre önce sosyal medya hesabını donduran Deniz Akkaya sosyal medyaya hızlı döndü. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Akkaya, yaptığı son paylaşımda, Gülhane Parkı'nda lalelerin talan eden edildiği görüntüleri paylaşarak isyan etti.

06 Mayıs 2022 Cuma 11:21
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Deniz Akkaya video paylaşıp isyan etti!

Selin Ciğerci ile davalık olmasının arsından sosyal medya hesabına ara veren Deniz Akkaya, sosyal medyaya hızlı biri giriş yaptı.

"BU ÇOCUKLARI ZEHİRLESEK SIKINTI OLUR MU?"

Geçtiğimiz gün, köpeğe uygunsuz hareketler yapan çocukları paylaşan Akkaya, "Ee şimdi bu çocukları zehirlesek sıkıntı olur mu? Bir masum hayvanı taciz etmeye meyilli bu çocuklar kimindir? Nasıl yetiştirilmektedir? Sayın Cumhurbaşkanım biz de bu çocukların toplatılmasını talep ediyoruz. Geleceğin tecavüzcüleri yetişiyor!" notunu düşerek dikkatleri üzerine çekmişti.

"GÜZELİM ÜLKEMİ SAPIKLAR, APAÇİLER BASTI"

Deniz Akkaya, yaptığı son paylaşımda, İstanbul'un tarihi parkı Gülhane Parkı'nda lalelerin talan edilmesine isyan etti.
Yaptığı paylaşıma not düşen Akkaya, "Güzelim ülkemi sapıklar, apaçiler bastı. Sorsan çocuk gezdiriyor. Sorsan temiz hava alıyorlar." diyerek sitemini dile getirdi.

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