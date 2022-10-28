Künye
Kıbrıs 18
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
“TAAMMÜDEN KATİLLİK” Çiçek, Sare ve Tunç yeniden mahkemede
Çiçek, Sare ve Tunç yeniden...
21 kaçak cezaevine gönderildi
21 kaçak cezaevine gönderildi
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
banner107

Deniz Uğur ile Reha Muhtar davasında bomba iddia!

Oyuncu Deniz Uğur ile eski eşi Reha Muhtar arasındaki velayet davasında, iddialar tüm hızıyla devam ediyor. Uğur, Muhtar’ın bir restoranda garsonla yaşadığı kavganın görüntülerini mahkemeye sunup “Muhtar’ın akli dengesi yerinde değil’ iddiasında bulundu.

28 Ekim 2022 Cuma 10:25
57 Okunma
Deniz Uğur ile Reha Muhtar davasında bomba iddia!



Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar’ın 13 yaşındaki kızları Mina’ya şiddet uyguladığını dile getirerek mahkemeye başvurmuştu. Deniz Uğur geçici velayet kapsamından kızının velayetini almıştı ve Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verildi.

0x0-biktiran-kavga-1666890760529

İddiaların hız kesmediği velayet savaşında, Deniz Uğur yeni bir hamle daha yaptı.

0x0-biktiran-kavga-1666890800741

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; kızı M.'nin şiddet gördüğünü öne sürerek velayetini 2 ay süreyle alan Uğur, oğlunun da velayetini istiyor. Ünlü oyuncu, bu amaçla Muhtar'ın lüks bir restoranda garsonun üzerine yürüdüğü görüntüleri mahkemeye sundu. Uğur, Muhtar'ın akli melekelerinin yerinde olmadığı iddiasıyla oğlunun velayetini talep etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışanına şeftali emojisi gönderen yöneticiye rekor tazminat cezası
Çalışanına şeftali emojisi gönderen yöneticiye rekor tazminat cezası
Sevgilisi ve üvey annesini koltukta cinsel ilişki sonrasında yakaladı!
Sevgilisi ve üvey annesini koltukta cinsel ilişki sonrasında yakaladı!
'Evet- Hayır' yarışmasının unutulmaz ismiydi...
'Evet- Hayır' yarışmasının unutulmaz ismiydi...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim