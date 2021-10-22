Dennis Avner’in sıradışı hayatı sizleri şaşırtacak

Amerikalı Dennis Avner, kedilere olan tutkusunu bambaşka bir noktaya ulaştırdı. Kedi gibi görünmek için defalarca kez estetik operasyon geçiren Avner, görünümü değiştirmeden önce bilgisayar teknisyeni olarak çalışıyordu. Ünlü Hollywood yıldızı Halle Berry'nin canlandırdığı "Catwoman" (Kedi Kadın) gibi görünmese de Dennis Avner, geçirdiği ameliyatlardan sonra ve yüzüne yaptırdığı dövmelerle görenleri hayretler içinde bırakıyordu.

KIZILDERİLİ İNANCI ETKİLİ OLDU

Kızılderili inancına göre kendisinin kedi soyundan geldiğini düşünen Avner, sosyal medya ‘Stalker Cat’ ismini kullanıyordu. Atalarının kedi olduğuna inanan Avner, estetik müdahaleyle üst dudağını kaldırttı ve burnunu küçülttürdü. Kalıcı dövmelerle yüzü ve vücuduna kedi motifleri yaptırdı. Ağız bölgesinde bulunan piercingler sayesinde her sabah sentetik kedi bıyığ dahi yerleştirdi. ‘Dünyanın en modifiye edilmiş insanı’ ünvanına sahip Anver, kendisini bu şekilde daha çok sevdiğini dile getiriyordu.

ÖLÜMÜ GİZEMİNİ KORUYOR

Kedi bıyığından kulaklarına, sivri dişlerden mekanik bir kuyruğa kadar kedilerin pek çok özelliğini kendisini entegre etmeyi başaran Avner, 2012 yılında vefat etti. Vücudundaki değişimlerle adından sıklıkla söz ettiren Avner’in ölüm nedeni açıklanmadı. Avner'in ölüm sebebi olarak henüz açıklanmasa da olayın intihar olabileceği açıklandı.