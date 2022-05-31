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Derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Sosyal medyada çektiği videolar ile ün kazanan Aslı Bekiroğlu oyunculuk projeleriyle adını daha geniş kitlelere duyurmayı başardı. Benim Tatlı Yalanım, Jet Sosyete, Adı Mutluluk gibi projelerde oynayan Aslı Bekiroğlu, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla bir hayli takip ediliyor.

31 Mayıs 2022 Salı 10:25
1084 Okunma
Derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Şöhret macerasına sosyal medya için çektiği mizah içerikleriyle başlayan Aslı Bekiroğlu, yıllar içerisinde rol aldığı dizi, film projeleriyle en çok takip edilen isimlerden biri oldu. Aslı Bekiroğlu şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

DEKOLTELİ POZUYLA NEFES KESTİ

Aslı Bekiroğlu kırmızı, derin göğüs dekolteli pozuyla adeta nefes kesti.

Ünlü güzelin o pozuna, "İlah mısın silah mısın?", "Işıl ışılsınız hanımefendi" gibi yorumlar geldi.

Zaman zaman korkusuz pozlarıyla da gündeme gelen Bekiroğlu'nun sosyal medyada 927 bin takipçisi bulunuyor.

2018'de 'Yıldızı Parlayanlar' ödülü alan Aslı Bekiroğlu birçok dizi, film projelerinde yer aldı.

2022'nin ocak ayında yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' programında ördek maskesinin ardındaki isim olan Bekiroğlu, herkesi şaşırtmıştı.

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