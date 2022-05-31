Derin göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Sosyal medyada çektiği videolar ile ün kazanan Aslı Bekiroğlu oyunculuk projeleriyle adını daha geniş kitlelere duyurmayı başardı. Benim Tatlı Yalanım, Jet Sosyete, Adı Mutluluk gibi projelerde oynayan Aslı Bekiroğlu, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla bir hayli takip ediliyor.