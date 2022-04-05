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Derya Alabora cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı

Deliha, Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan usta tiyatrocu Derya Alabora Cake Mosq'un Youtube programına konuk oldu. Derya Alabora programda sorulan sorulara açık açık yanıtlar verdi. Alabora cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri de açıkladı.

05 Nisan 2022 Salı 17:00
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Derya Alabora cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı
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Kırmızı Oda dizisinde Dara'nın annesi rolünde boy gösteren Derya Alabora Youtube'da Buralarda Neler Dönüyor Bi'Bilsen konuk oldu. Usta tiyatrocu Derya Alabora programda açık açık her soruya yanıt verdi. "Ahlakçılık hiç sevmem" diyen usta oyuncu açıklamalarıyla gündem oldu.

Masumiyet, Deliha, Şaşıfelek Çıkmazı gibi pek çok yapımda rol alan Derya Alabora "Cinsel yönelimini sorguladığın oldu mu?" sorusuna "Erkeklere bayılıyorum" yanıtını verdi.

Derya Alabora soru üzerine cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri de açıkladı. "Koli kestiğin (eşcinsel argosunda cinsel ilişki) en sıra dışı yer" sorusuna ünlü oyuncu "Bir apartmanın girişi" diyerek yanıt verdi.
 

Son Güncelleme: 05.04.2022 17:04
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