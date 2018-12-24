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Dev final gerçekleşti! Şampiyon belli oldu!

Ekranların en sevilen yemek yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye final yaptı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 10:21
Dev final gerçekleşti! Şampiyon belli oldu!

MasterChef Türkiye dev finalini gerçekleştirdi. MasterChef kim kazandı? MasterChef Türkiye birincisi belli oldu.

Kazanan isim Dubai’de iş imkanına ve 100 bin liralık ödüle sahip oldu. Son bölümde 5 kez yemek yapan yarışmacılar oldukça stresli bir süreçten geçerek kendilerini ispat edip jürinin övgüsüne mazhar oldular. İzleyiciler merakla soruyor: MasterChef kim kazandı, şampiyon kim oldu? MasterChef birincisi kim oldu?

MASTERCHEF KİM KAZANDI? İŞTE MASTERCHEF KİM BİRİNCİSİ

Yemekleri tadan jüri üyeleri yemekleri 30 puan üzerinden değerlendirdi. Kazanan ismi ise Somer Somer Sivrioğlu açıkladı. MasterChef Türkiye 2018’in birincisi Uğur Kardaş oldu. Türkiye’nin MasterChef’i olan Uğur mutluluğunu ailesiyle paylaştı.

FİNALİSTLERE BÜYÜK ÖDÜL

Yarışmanın finalistleri olan Kerem ve Uğur arasında bu akşam aslında bir kaybeden olmadı. Şefler tarafından verilen büyük sürpriz belli oldu ve yarışmacılara büyük bir iş fırsatı sunuldu. Yarışmayı kazanan isim Dubai’de harika bir restoranda çalışma fırsatı yakaladı. Yarışmanın ikincisi olan isim ise Somer Şef’in Avusturalya Sidney’de sahibi olduğu restoranda çalışacak.

UĞUR KARDAŞ KİMDİR?

MasterChef Uğur, 1996 yılında Çanakkale’de dünyaya geldi. Temel eğitimini Çanakkale’de tamamlamasının ardından Akdeniz Üniversitesi’nde üniversite eğitimini gerçekleştiren Uğur Kardaş, bir dönem memleketi Çanakkale’de ‘Uğur Chef’in Mutfağı’ adı altında mekan girişiminde bulunmuştur. Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye’nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulunmuştur.

Türk ve yabancı ülkelerin mutfağına ilgi duyan Masterchef Uğur, aynı zamanda motosiklet tutkusuna sahiptir.

FİNAL GECESİNDE NELER YAŞANDI?

Üç şefin hazırladığı yemek mutfağın en önemli malzemelerinden meydana geliyor. Uğur ve Kerem bu özel yemeği yapmak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koydu.

Uğur'un yemeğine yapılan yorumlarda; ölçü başarılı bulundu, patatesler beğenilmedi, etin biraz daha pişmesi gerektiği belirtildi.

Kerem'in yemeğine yapılan yorumlarda; lezzetli bulundu ancak ölçü bir tık yavan bulundu.

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Jürinin puanlaması açıklandı:

Kerem: 25 Uğur: 21

Dünyanın en hızlı kasaplarından biri olan Cüneyt Usta'nın yarışmacılara verdiği puanlar:

Kerem: 6 Uğur: 8

Tevfik Usta'nın Kerem ve Uğur'a verdiği puanlar şöyle:

Uğur: 7 Kerem: 8

Finalistler Ali Usta'nın mutfağına konuk olup kuzu incik yaptı. Ali Usta'nın puanları şöyle:

Kerem: 8  Uğur: 7

MASTERCHEF'TE SON YEMEK: İMZA YEMEĞİ

Yarışmacılar kendilerini temsil eden imza yemeğini yaptılar. Jüri her iki yarışmacının yemeğini de çok beğendi ve karar vermenin kendileri için çok zor olacağını belirttiler.

Kerem: 7  Uğur: 8

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MasterChef TürkiyeFinalUğur KardaşHaber
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