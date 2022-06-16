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Didem Soydan bornozlu ayna pozuyla takipçilerini mest etti!

Ünlü manken Didem Soydan, Instagram hesabından sık sık özel hayatıyla ilgili pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün katıldığı ödül gecesine giydiği kırmızı elbiseyle damga vuran güzel manken, son olarak bornozuyla ayna pozu verdi. Bu pozunu takipçileriyle paylaşan Soydan olay yarattı.

16 Haziran 2022 Perşembe 15:42
86 Okunma
Didem Soydan bornozlu ayna pozuyla takipçilerini mest etti!
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Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü manken Didem Soydan, paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Cesur paylaşımlarıyla sık sık güzel fiziğini sergileyen güzel manken, son olarak bornozuyla ayna karşısına geçerek poz verdi.

KIRMIZI GÖĞÜS DEKOLTELİ ELBİSESİYLE GECEYE DAMGA VURDU

Güzel manken ve model Didem Soydan, geçtiğimiz akşam Watsons gecesine katıldı. Muhteşem kırmızı elbisesi ve göğüs dekoltesiyle olay yaratan Didem Soydan, görenleri adeta mest etti.

Herkesin fotoğrafını çekmek için uğraştığı Didem Soydan, muhteşem fiziği ve güzelliğiyle odak noktasında olan isim oldu.

Oldukça asil bir kıyafet seçimi yapan Didem Soydan, ödül gecesine güzelliğiyle damga vurdu.

BORNOZLU AYNA POZUYLA OLAY YARATTI

Son olarak Instagram hesabından hikaye paylaşan güzel manken Didem Soydan, bornozlu pozuyla herkesi büyüledi.

Bornozuyla ayna karşısında geçen ve poz veren güzel mankenin o paylaşımı herkesin dikkatini çekti.

Yeni Proje (1)

Son Güncelleme: 16.06.2022 15:48
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