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Dilan Çiçek Deniz'ten kötü haber

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in yeni projesi Kiracı için çalışmalara devam ettiği biliniyor. Ünlü oyuncu heyecanla hazırlıklarını sürdürürken set çalışmaları da başlamıştı. Sette çekimler için bulunan Dilan Çiçek Deniz'den talihsiz bir kaza haberi geldi. Ünlü oyuncunun kafasına dikiş atıldığı öğrenildi. İşte son durumu...

04 Nisan 2022 Pazartesi 16:04
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Dilan Çiçek Deniz'ten kötü haber
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27 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, 2014 senesinde elde ettiği güzellik derecesi ile oyunculuğa adım atmış ve oyunculuğu dışında da aşk hayatı ile gündeme gelmişti. Alev Alev, Çukur ve Tatlı Küçük Yalancılar gibi dizilerle bilinen ünlü isimden üzücü bir haber geldi.

SETTE KAZA GEÇİRDİ!

Set çalışmaları devam ederken Dilan Çiçek Deniz'in sette talihsiz şekilde bir kaza geçirdiği öğrenildi. Sette çekimlerin ilk gününde kafasını sert bir zemine vurduğu öğrenilen Dilan Çiçek Deniz hastaneye kaldırıldı ve kafasına iki dikiş atıldı.

SAÇ RENGİNİ SIK SIK DEĞİŞTİRMESİ KONUŞULMUŞTU

İrlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile geçtiğimiz aylarda nişanlanmış olan Dilan Çiçek Deniz, önceki günlerde açıklamada bulunarak saçlarını sık sık değiştirmesi hakkında konuşmuş ve "Yeni halimi seven de var sevmeyen de... Önümüzdeki, günlerde yeni projenin çekimleri başlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

DÜĞÜN BİRKAÇ AY İÇERİSİNDE!

Dilan Çiçek Deniz düğün tarihi hakkındaki soruya "Bugün sonunda birkaç planlama yaptık." derken, yaklaşık bir tarih vererek "Birkaç ay içerisinde ama iş durumuna bağlı gelinlik provası yapacağım. Çok heyecanlıyım” şeklinde konuşmuştu.

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