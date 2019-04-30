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Dilber Ay hayatını kaybetti

Sanatçı Dilber Ay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

30 Nisan 2019 Salı 08:48
Dilber Ay hayatını kaybetti
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Sanatçı Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Ay, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dilber Ay, buradaki müdahaleye rağmen 63 yaşında yaşamını yitirdi.

ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ'NDE ÖDÜL ALDI

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Dilber Ay, 1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Katıldığı ses yarışmasıyla sahne dünyasına adım atan Ay, çok sayıda albüm çıkarttı.

"Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Gelmezsen gelme" gibi eserlerle tanınan sanatçı, "Kadere Mahkumlar" televizyon programıyla geniş kitlelere ulaştı.

Oyunculuk yeteneğine de sahip olan Ay, rol aldığı "Beynelmilel" sinema filmiyle 14. Altın Koza Film Festivali'nde "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülüne değer görüldü.

Ay, "Hayat Sana Güzel" ve "Yol Arkadaşım 2" sinema filimlerinde de rol aldı.

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Dilber Ay
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