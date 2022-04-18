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Doğuş'un son hali olay oldu!

Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Doğuş'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Doğuş'un yeni imajı dünyayı sallayan diziler arasında yer alan Peaky Blinders dizisindeki Thomas Shelby karakterine benzetildi.

18 Nisan 2022 Pazartesi 08:58
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Doğuş'un son hali olay oldu!

Şarkılar Bizi Söyler programına katılan Doğuş'un imajı gündemde.

2014 yılında Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile evlenen şarkıcı Doğuş şimdilerde magazinden uzak duruyor.

Eşi ve çocuklarıyla gözlerden u zak bir hayat yaşayan ünlü isim Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun'un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu.

'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit parçaların sahibi programdaki yeni imajıyla gündeme geldi. Sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan Doğuş, reyting rekorları kıran Peaky Blinders dizisindeki Thomas Shelby karakterine benzetildi.

Bu benzetme sosyal medyayı ise ikiye böldü. "Ne alaka, İzzet Yıldızhan'a benzemiş" diyenler de vardı, "Onların Tommy'si varsa bizim de Doğuş'umuz var" diyenler de...

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