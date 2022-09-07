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Dokuz kadınla aynı anda evlenen adamın ilk eşinden itiraf

Çok eşli ilişkilerin savunucusu olarak kabul edilen sosyal medya fenomeni Arthur O Urso, yaşam tarzının viral hale gelmesinden sonra tepkilerin odağına yerleştiğini söyledi. Dünya basınında gneiş yankı uyandıran Urso’nun ilk eşi Luana gelen tepkilerin sonrasında ilk kez konuştu. İlk başta çok eşli ilişkiye alışmanın kendisi için zor olduğunu dile getiren Luana zamanla bu duruma alıştığını ve keyif almaya başladığını söyledi.

07 Eylül 2022 Çarşamba 14:25
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Dokuz kadınla aynı anda evlenen adamın ilk eşinden itiraf


Brezilya’nın Joao Pesseoa bölgesinde yaşayan sosyal medya fenomeni Arthur O Urso, çok eşli yaşam tarzı sayesinde dünya manşetlerinde kendisine yer edinmeyi başardı. Brezilya’da çok eşliliğin yasadışı olmasına rağmen Urso, 2021 yılının Kasım ayında bir Katolik kilisesinde dokuz kadınla aynı anda evlenmişti. Sık sık muhafazakar kesimin tepkisini çeken Urso’un ilk eşi Luana’nın açıklamaları gündem çekti.

“BİR PARTİDE TANIŞTIK”

Urso’nun yedi yıllık ilk eşi Luana yerel basına yaptığı açıklamada kocasının çok eşli ilişkideki diğer partnerleriyle tanıştığında yanında olduğunu ifade etti. Luana, “Açık ilişkiyi yaşamayı merak ediyorduk. Çok farklı olduğunu düşündüm ve hemen kabul ettim. Müstakbel eşlerimiz bir partide tanıştık” dedi.

Çok eşli ilişkileri nedeniyle sık sık tehditlerle karşılaştıklarını ifade eden Luana, “Yeni şeyler deneyimlemek isteyen ve bu dünyanın kalıplarına sıkışıp kalmayan insanları aradık. İnsanlar bizi sadece sosyal medyada yargılıyordu. Ancak bir gün evimize grafitiyle ‘Şeytanın ailesi’ yazıldı. Çok korktum çünkü daha önce böyle bir şey olmamıştı. Ülkemizden defolun diyorlar. Çok ön yargılı olduklarını düşünüyorum. Çoğu insanın bu durumu çılgınca karşıladığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

“KEYİF ALMAYA BAŞLADIM”

Çok eşli ilişkinin en başlarında kendisi için zor olduğunu dile getiren Luana, “Evet önceleri zorlandım. Fakat daha sonra bu duruma alıştım ve ben de keyif almaya başladım. Açıkçası böyle bir ilişkinin nasıl olacağını merak ediyordum. Şu anda yaşadığım hayattan memnunum" dedi.

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