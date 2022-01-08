Künye
Kıbrıs 18
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
21 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
21 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Girne'de bir garip olay!
Girne'de bir garip olay!
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye çıktı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye...
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya çalışırken yakalandı
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya...

Dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi

Kim Milyoner İster yarışmasına katılan oyuncu Elif Karagöz, üçüncü soruda basit bir matematik sorusu ile karşılaştı. Yanıttan emin olamayıp telefonla joker hakkını kullanan 26 yaşındaki yarışmacı, verdiği cevabın ardından elendi.

08 Ocak 2022 Cumartesi 12:34
1366 Okunma
Dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi
banner108

Kim Milyoner İster yarışmasına katılan oyuncu Elif Karagöz, üçüncü soruda basit bir matematik sorusu ile karşılaştı. Yanıttan emin olamayıp telefonla joker hakkını kullanan 26 yaşındaki yarışmacı, verdiği cevabın ardından elendi.

ATV ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına oyuncu Elif Karagöz katıldı. İlk iki soruyu kolaylıkla bilen 26 yaşındaki Karagöz, üçüncü soruda basit bir matematik sorusuyla yarışmaya veda etti.

ÜÇÜNCÜ SORUYA KADAR GELDİ

2 bin liralık barajı geçtikten sonra Elif Karagöz’e 3 bin lira değerindeki “Üçün üç katından ikinin iki katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?” sorusu soruldu. Şıklar ise şu şekilde verildi:

A: 1
B: 2
C: 5
D: 23

TELEFON JOKER HAKKINI KULLANDI

Vereceği cevaptan emin olamayan Karagöz, telefon joker hakkını kullanarak inşaat mühendisi arkadaşını aradı. Daha sonra arkadaşını dinleyerek “23” yanıtını veren yarışmacı, doğru cevabın “5” çıkmasıyla elendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç sevgilisiyle aşka geldi
Genç sevgilisiyle aşka geldi
Hayatı boyunca gülmeyen Tayla Clement fenomen oldu
Hayatı boyunca gülmeyen Tayla Clement fenomen oldu
Seda Sayan'dan kötü haber geldi
Seda Sayan'dan kötü haber geldi
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim