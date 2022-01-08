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Dövme bağımlısı Sarah Sabbath, durmayacağını söyledi

Teksas’ta yaşayan 27 yaşındaki Sarah Sabbath isimli bir kadın vücuduna yaptırdığı yüzlerce dövmesi sayesinde sosyal medyada popüler oldu. Vücudunun büyük bir bölümünü dövmelerle kaplatan Sabbath, kısa süre önce yaşadığı geçici körlüğe rağmen iğnenin kendisine iyi hissettirdiğini söyledi. Dövme yaptırmanın kendisi için bir tutku olduğunu belirten Sabbath durmayacağını ifade etti.

08 Ocak 2022 Cumartesi 15:58
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Dövme bağımlısı Sarah Sabbath, durmayacağını söyledi
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Kendisini ‘büyük bir kalbin tuhaf ruhu’ olarak tanımlayan Sarah Sabbath vücut modifikasyonlarıyla ilgileniyor. Çocukluğundan beri herkesten farklı olmak için uğraştığını belirten Sabbath’ın vücudunda yüzlerce dövme ve piercing bulunuyor. Çevresindeki insanların ve sosyal medya kullanıcılarının görüntüsü konusunda eleştiriler yaptığını belirten Sabbath, geçtiğimiz aylarda oldukça riskli bir prosedür olan göz bebeği dövmesini yaptırdı.

Göz bebeklerini siyaha boyatan Sabbath, kısa bir sürede olsa körlük yaşamıştı. Yaşadığı kötü tecrübenin sonra dövme yaptırmayı bırakacağını düşünenlerin yanıldığını ifade eden Sabbath, “Dövmelerin sanatını ve beni ifade etmesini seviyorum. Bu yüzden daha fazla dövme yaptıracağım” dedi.

Dövme sanatına yakından ilgi duyduğunu ve etkileyici bulduğunu belirten Sabbath, “Farklı şeylere ilgi duyuyorum. Bu yüzden yüz dövmeleri beni büyüledi. Yaşamak için dövme yaptırıyorum. Görünüşüm aslında insanları çekiyor. Bazıları bunun harika olduğunu düşünürken bazıları ise anlamadıklarını söylüyor. Onlar beni ifade ediyor. Vücudumun tamamını siyaha boyatmak istiyorum” diye konuştu.

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