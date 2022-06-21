Dudaklarınızı dolgun göstermek için bunu yapın!

Kadınlar daha büyük ve dolgun dudaklara sahip olmak için birçok yöntem deniyor ve estetik operasyonlar yaptırıyor. Ancak dudaklarınızı basit makyaj hileleriyle daha göstermeniz mümkün. Dudaklarınızın daha dolgun görünmesi için ilk yapacağınız aşama dudak bakımını atlamamak. Dudağınız için uygun peelingler kullanabilir veya diş fırçası yardımcı ile ölü derilerden kurtulabilirsiniz. Dudağınıza yaptığınız bakımlar ile daha canlı ve dolgun bir görünüm elde edeceksiniz. Bu aşamadan sonra dudaklarınızı nemlendirme aşamasını atlamayın.

Nane yağı kullanın

Nane yağı, dudak dolgunlaştırma yöntemleri arasında başarısıyla birinci sırada yer alıyor. Üstelik uygulaması da çok kolay! Tek yapmanız gereken bir miktar nane yağını dudağınıza sürmek. Nane yağı dudakta yanma hissine sebep olabilir. Yanma hissiyle birlikte dudaklarda dolgunlaşma meydana gelir.

Kapatıcıyı dudak çevresine uygulayın

Yaptığımız işlemler sonucunda hafifçe dolgunlaşmış dudaklarımız artık renklendirmeye ve dilediğimiz şekli uygulamaya hazır bir şekilde bizi bekliyor. Öncelikle günlük rutininizde fondöten veya herhangi bir renklendirici kullanıyorsanız, bu işlemden önce göz altınıza uyguladığınız kapatıcınızı dudak çevresine uygulayın daha sonra onu dudak kenarlarında çok hafif yoğun kalacak şekilde yüzünüzün geniş bölümlerine doğru dağıtın. Yapmış olduğunuz bu işlem ile ürünün geçişli durmasını, doğal görünmesini ve dolgun görünmesini sağlayacaksınız.

Bir iki ton koyu dudak kalemi seçin

Şimdi sıra dudak kaleminizi dudak renginizden bir veya iki ton koyu seçmeniz ve bunu düzgün bir şekilde uygulamanız, bu işlemi yaparken isterseniz dudak çizginizin üstüne çıkarabilirsiniz. İlk önce dudağın kelebek kısmından başlayın ve onun hemen alt dudaktaki paraleli olan alt çizgiye sürün ve daha sonra kenarları birleştirin. Sürmüş olduğunuz dudak kalemini dış çerçevesindeki yoğunluğu bırakarak dudak içine doğru olan kısmı dudağın ortasına kadar dağıtın.

Ruj rengine dikkat

Son olarak isterseniz sadece şeffaf bir dudak nemlendiricisi ya da herhangi bir ruju uygulayabilirsiniz. Ruj uygularken dikkat etmeniz gereken konu ise dudak kaleminize yakın ve veya bir tık açık olmasına dikkat edin. Ayrıca dudağın kelebek kısmına hafifçe aydınlatıcı sürerseniz ekstra dolgun göstermiş olursunuz.