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Düğün pastasına uyuşturucu madde koydu!

Şili’de yaşayan Alvaro Rodriguez isimli bir adam sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir anda popüler oldu. Kız kardeşinin düğün pastasına uyuşturucu madde ekleyen Rodrigues konukların zor anlar yaşamasına neden oldu. Pastadan yiyen konuklar kendinden geçerek dans etmeye başladı. Rodriguez o anları kayıt ederek sosyal medyadan paylaştı.

26 Mart 2022 Cumartesi 10:51
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Düğün pastasına uyuşturucu madde koydu!
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Şili’de bir düğünde yaşanan olay sosyal medyanın gündemine yerleşti. 29 yaşındaki Alvaro Rodriguez isimli genç bir adam kız kardeşinin düğün pastasına uyuşturucu madde ekledi. Gelin ve damadın pastayı kesmesinden sonra davetlilere ikram edildi. Pastanın etkisiyle kendinden geçen bazı konuklar ilginç hareketler sergiledi.

“TEYZEM SIRT AĞRILARINI UNUTTU”

Olayın ardından düğünden görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Rodriguez’in gönderisi 13 milyon izlenmeye ulaştı. Konukların sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği Rodriguez, “En komik kişi teyzemdi, sırt ağrılarını unutup genç bir kız gibi tüm gece dans etti” sözleriyle savundu.

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