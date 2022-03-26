Düğün pastasına uyuşturucu madde koydu!

Şili’de yaşayan Alvaro Rodriguez isimli bir adam sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir anda popüler oldu. Kız kardeşinin düğün pastasına uyuşturucu madde ekleyen Rodrigues konukların zor anlar yaşamasına neden oldu. Pastadan yiyen konuklar kendinden geçerek dans etmeye başladı. Rodriguez o anları kayıt ederek sosyal medyadan paylaştı.