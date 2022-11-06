Düğününe gelinlik değil bikiniyle katıldı!

Karina Irby ve eşi Ryan Jones, düğün törenlerinde herkes gibi takım elbise ve gelinlik yerine yazlık giysiler ve çiçekli taçlar giymeyi tercih ettiler. 32 yaşındaki Irby, kendi markası Moana'nın mayo koleksiyonundan beyaz bir bikini takımı tercih ederken, eşi Ryan da açık tonlarda bir şort ve gömlekle törene katıldı.

BEYAZ İPEK BİR ELBİSE GİYDİ

Nikah törenini Güney Pasifik Okyanusu'nun ortasında suyun üzerinde gerçekleştiren çift, geceye çılgın bir partiyle devam etti.

Karina, parti için de ipek beyaz bir elbise giymeyi terci etti. Saçlarına ise yine çiçeklerle süslenmiş bir taç takmıştı.

BEĞENİ YAĞDI

Çift, gece boyunca sahilde dans ederken ve hindistancevizlerini yudumlarken görüntülendiler. Heyecan dolu gece muhteşem bir yemek, havai fişek ve alevli dans gösterileriyle devam etti.

50.49.000'den fazla hayranı, Karina'nın Instagram'daki düğün fotoğraflarını beğeniye boğdu. Karina, daha sonra yağtığı bir paylaşımında insanların törene bikiniyle katılmasına şaşırmalarını garip bulduğunu dile getirdi. Genç kadın ''Moana (markası) benim ilk aşkım, Ryan'dan bile önce... Törende ona yer vermemek kabalık olurdu!'' diye paylaştı.