Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Tabancayı şiltenin altına saklamış!
Tabancayı şiltenin altına saklamış!
Sarhoş kafayla polisleri yaraladı
Sarhoş kafayla polisleri yaraladı
Suçüstü yakalandı!
Suçüstü yakalandı!
Ankara-Ercan uçağında hırsızlık
Ankara-Ercan uçağında hırsızlık
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
Flaş Haber
7 saatlik elektrik kesintisi!
Kapat

Dünyaca ünlü sanatçı C Kay bu akşam La Nouba’da

Yaz aylarının en uğrak eğlence merkezi La Nouba, Dünyaca ünlü sanatçıları hayranları ile buluşturmaya devam ediyor.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 13:12
99 Okunma
Dünyaca ünlü sanatçı C Kay bu akşam La Nouba’da


“Love Nwantiti” ve “Emiliana” gibi parçaların yaratıcısı C-Kay, 31 Ağustos Çarşamba (Bu akşam) Kıbrıs’ta ilk kez La Nouba sahnesinde hayranları ile buluşacak.

C-Kay Kimdir?

26 yaşındaki sanatçı 2019 yılında yaptığı single “Love Nwantiti” ile büyük bir dinleyici kitlesi kazandı. Hemen akabine Davido ve Joe Boy gibi büyük isimlerle yaptığı ortaklıklar C-Kay’i Afrikalı en başarılı sanatçılar listesinde top 10’a taşıdı.

“Love Nwantiti” dışında “Emiliana”, “Felony” ve “Watawi” parçaları ile takipçi ve dinleyici kitlesini Dünya çapına taşıyan C-Kay, Spotify’da toplam dinlemeleri 1 milyarı aşmış ilk Afrikalı sanatçı olarak tarihe geçti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aleyna Tilki ilk kez sevgilisini paylaştı!
Aleyna Tilki ilk kez sevgilisini paylaştı!
Somer Şef sevgilisiyle ilk kez fotoğraflarını paylaştı
Somer Şef sevgilisiyle ilk kez fotoğraflarını paylaştı
"Kem göz var, kıskanç var... Var da var..."
"Kem göz var, kıskanç var... Var da var..."










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim