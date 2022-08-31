Dünyaca ünlü sanatçı C Kay bu akşam La Nouba’da

“Love Nwantiti” ve “Emiliana” gibi parçaların yaratıcısı C-Kay, 31 Ağustos Çarşamba (Bu akşam) Kıbrıs’ta ilk kez La Nouba sahnesinde hayranları ile buluşacak.

C-Kay Kimdir?

26 yaşındaki sanatçı 2019 yılında yaptığı single “Love Nwantiti” ile büyük bir dinleyici kitlesi kazandı. Hemen akabine Davido ve Joe Boy gibi büyük isimlerle yaptığı ortaklıklar C-Kay’i Afrikalı en başarılı sanatçılar listesinde top 10’a taşıdı.

“Love Nwantiti” dışında “Emiliana”, “Felony” ve “Watawi” parçaları ile takipçi ve dinleyici kitlesini Dünya çapına taşıyan C-Kay, Spotify’da toplam dinlemeleri 1 milyarı aşmış ilk Afrikalı sanatçı olarak tarihe geçti.