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Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti!

2014 yılında dünyanın en güzel kız çocuğu seçilen Rus model Kristina Pimenova, son haliyle ağızları açık bıraktı. Yıllar içinde güzelliğine güzellik katan Kristina Pimenova, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip. Şimdilerde 17 yaşında olan Moskovalı yıldızın 2 buçuk milyonu aşkın takipçisi mevcut.

01 Ekim 2022 Cumartesi 17:46
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Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti!



Women Daily tarafından 'Dünyanın en güzel kız çocuğu' seçilen Kristina Pimenova, şimdilerde Birleşik Devletler'de yaşamını sürdürüyor. ''Dünyada yaşayan en güzel çocuk'' unvanıyla tanınan Kristina Pimenova, Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

2005 yılında Moskova'da dünyaya gelen Kristina Pimenova, eski model Glikeriya Shirokova ve eski futbolcu Ruslan Pimenov'un kızı.

Henüz 4 yaşındayken modelliğe başlayan Kristina Pimenova, bundan 8 yıl önce 'Dünyada yaşayan en güzel çocuk' seçilmişti.

Aynı zamanda sporcu kimliği de olan Rus model, 2013 yılında Tataristan'da bir turnuvada ritmik jimnastik alanında yarışarak altın madalya kazandı.

SON HALİYLE HAYRAN BIRAKTI

'Dünyanın en güzel kız çocuğu' seçilmesinin ardından, önde gelen dergi kapaklarında yer almaya başladı.

10 yaşındayken annesiyle birlikte Rusya'dan Kaliforniya'ya taşınan Pimenova, bir süredir Birleşik Krallık'ta yaşıyor.

Kariyerine, oyunculuk alanında yön veren Pimenova, İtalyan yapımı Creators: The Past filminde kamera karşısına geçmişti.

Aynı zamanda korku filmi The Russian Bride'da 'Dasha' karakterine hayat vermişti.

Sosyal medyada epey aktif olan yıldızın, 2 buçuk milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Çeşitli markalarla işbirliği yapan ünlü modelin paylaşımları, dünyanın dört bir yanında yoğun ilgi görüyor. İşte dünyanın en güzel kızının Instagram paylaşımları...

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