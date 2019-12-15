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Dünyanın en güzel kadını belli oldu!
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Dünyanın en güzel kadını belli oldu!

İşte 'Miss World 2019'un kazananı

15 Aralık 2019 Pazar 17:40
Dünyanın en güzel kadını belli oldu!

İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlenen Miss World 2019'da kazanan belirlendi. 'Dünyanın en güzel kadını' Jamaika'nın adayı Toni-Ann Singh oldu.

Miss World 2019 bu yıl Londra'da düzenlendi. Yarışmada son 12'ye Nijerya, Kenya, Brezilya, Meksika, Hindistan, Nepal, Filipinler, Vietnam, Jamaika, Fransa, Rusya ve Cook Adaları'nın adayları kaldı.

Yarışmada 'dünyanın en güzeli' Jamaika'nın adayı 23 yaşındaki Toni-Ann Singh oldu. Toni- Ann'e tacını geçtiğimiz senenin birincisi Vanessa Ponce de Leon taktı.

"BU TAÇ BENİM DEĞİL, SİZİN"

Toni-Ann Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Jamaika ve dünyanın dört bir yanındaki kızlar, lütfen kendinize inanın. Lütfen hayallerinizi gerçekleştirecek kadar değerli ve haklı olduğunuzu bilin. Bu taç benim değil, sizin. Sizin bir amacınız var" dedi.

Dünyanın en güzel kadını seçilen Toni-Ann Singh, para ödülünün sahibi olurken aynı zamanda dünyayı gezecek ve organizasyon kapsamında sosyal sorumluluk projelerinde yer alacak.

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