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Dünyanın en pahalı parfümü

Bvlgari’nin 2014’te tek şişe olarak tasarladığı “Opera Prima” adlı parfüm, değerli taşlarla süslü özel yapım şişesiyle birlikte 200 bin euroya el değiştirdi

29 Ocak 2018 Pazartesi 17:41
Dünyanın en pahalı parfümü
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İtalyan moda markası Bvlgari'nin 130'uncu kuruluş yıl dönümü için 2014'te tasarladığı bir şişe parfüm, servet değerinde satılarak dünya tarihinin en pahalı kokusu olma unvanını kazandı. Moda dünyasını yakından takip eden internet sitelerinde yayımlanan haberlere göre; "Opera Prima" adlı parfüm, değerli taşlarla süslü özel yapım şişesiyle birlikte 200 bin euro (yaklaşık 950 bin lira) bedelle satıldı. Tek şişe üretilen "Opera Prima"yı satın alan gizemli zengin ise kimliğini gizli tutmayı tercih etti.

Uzmanlar, dünyanın en pahalı parfümünü "hem koku sanatının hem de parfüm şişesi tasarlama sanatının zirvesi" olarak nitelendirdi. Koku ustası Daniela Andrier tarafından bir araya getirilen esansların içinde limon, portakal çiçeği, misk ve çeşitli çiçek aromalarının bulunduğu öğrenildi.

25 KARATLIK ELMAS

Servet değerindeki parfüm şişesini ise ünlü cam atölyesi Venini'nin tasarladığı kaydedildi. Şişenin, antik Roma döneminden kalma küplerden esinlendiği ve altın yapraklarıyla bezendiği aktarıldı. Hayranlık uyandıran şişede kullanılan mücevherler arasındaysa 4.45 karatlık ametist, 250 karatlık sitrin ve 25 karatlık elmas bulunduğu öğrenildi.

PARİS'TE SERGİLENİYOR

Dünyanın en pahalı parfümü ve şişesi olan bu eserin bir süre Fransa'nın başkenti Paris'teki Galeries Lafayette Haussmann sergi salonunda ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu da kaydedildi.

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