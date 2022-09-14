Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022)

100. Senegal - 60
99. Etiyopya - 61
98. Gine-Bissau - 62
97. Eritre - 63
96. Kongo - 63
95. Kamerun - 65
94. Çad - 65
93. Gana - 69
92. Nijerya - 70
91. Sudan - 70
90. Güney Afrika - 70
89. Fildişi Sahili - 71
88. Kenya - 71
87. Zimbabve - 72
86. Zambiya - 72
85. Nepal - 77
84. Bangladeş - 77
83. Katar - 78
82. Sri Lanka - 79
81. Afganistan - 80
80. Suudi Arabistan - 81
79. Hindistan - 81
78. Umman - 82
77. Fas - 82
76. Kolombiya - 82
75. Cezayir - 82
74. Pakistan - 82
73. Fiji - 83
72. Bahreyn - 83
71. Birleşik Arap Emirlikleri - 83
70. Brezilya - 83
69. Burma - 83
68. Ekvador - 83
67. Mısır - 83
66. Endonezya - 84
65. Arnavutluk - 84
64. Karadağ - 84
63. İran - 84
62. Kuveyt - 85
61. Bolivya - 85
60. Venezuela - 85
59. Irak - 86
58. Meksika - 86
57. Filipinler - 86
56. Kosta Rika - 86
55. Mauritius - 87
54. Brunei - 88
53. Bermuda - 88
52. Kamboçya - 88
51. Şili - 89
50. Sırbistan - 89
49. Tayland - 89
48. Türkiye - 89
47. Romanya - 90
46. Arjantin - 90
45. Bulgaristan - 91
44. Yunanistan - 92
43. Kazakistan - 92
42. Gürcistan - 92
41. Malezya - 93
40. İsrail - 94
39. Vietnam - 94
38. İrlanda - 94
37. Portekiz - 95
36. Ukrayna - 95
35. Hırvatistan - 95
34. Rusya - 96
33. Polonya - 97
32. İspanya - 97
31. İtalya - 97
30. Malta - 97
29. Moğolistan - 98
28. Macaristan - 98
27. Amerika Birleşik Devletleri - 98
26. Fransa - 98
25. Avustralya - 99
24. Estonya - 99
23. Çekya - 99
22. Danimarka - 99
21. Lüksemburg - 99
20. İsveç - 99
19. Norveç - 99
18. Yeni Zelanda - 100
17. Avusturya - 100
16. Birleşik Krallık - 100
15. Almanya - 100
14. Belçika - 100
13. Kanada - 101
12. Finlandiya - 101
11. İzlanda - 101
10. Çin Halk Cumhuriyeti Özel İdari Bölgesi olan Makao - 101
9. Kuzey Kore - 102
8. Hollanda - 102
7. İsviçre - 102
6. Çin - 104
5. Japonya - 105
4. Güney Kore -106
3. Tayvan - 106
2. Hong Kong - 108
1. Singapur 108