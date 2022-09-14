Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022)

Dünya nüfusu üzerine araştırmalar yapan World Population Review 2022'nin en zeki ülkelerini açıkladı. Zeka testlerinden alınan zeka puanına göre belirlenen ve her yıl değişen listede Türkiye de yer aldı. İşte dünyanın en zeki ülkeleri ve ortalama IQ değerleri...