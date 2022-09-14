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Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022)

Dünya nüfusu üzerine araştırmalar yapan World Population Review 2022'nin en zeki ülkelerini açıkladı. Zeka testlerinden alınan zeka puanına göre belirlenen ve her yıl değişen listede Türkiye de yer aldı. İşte dünyanın en zeki ülkeleri ve ortalama IQ değerleri...

14 Eylül 2022 Çarşamba 10:42
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Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022)


100. Senegal - 60

99. Etiyopya - 61

98. Gine-Bissau - 62

97. Eritre - 63

96. Kongo - 63

95. Kamerun - 65

94. Çad - 65

93. Gana - 69

92. Nijerya - 70

91. Sudan - 70

90. Güney Afrika - 70

89. Fildişi Sahili - 71

88. Kenya - 71

87. Zimbabve - 72

86. Zambiya - 72

85. Nepal - 77

84. Bangladeş - 77

83. Katar - 78

82. Sri Lanka - 79

81. Afganistan - 80

80. Suudi Arabistan - 81

79. Hindistan - 81

78. Umman - 82

77. Fas - 82

76. Kolombiya - 82

75. Cezayir - 82

74. Pakistan - 82

73. Fiji - 83

72. Bahreyn - 83

71. Birleşik Arap Emirlikleri - 83

70. Brezilya - 83

69. Burma - 83

68. Ekvador - 83

67. Mısır - 83

66. Endonezya - 84

65. Arnavutluk - 84

64. Karadağ - 84

63. İran - 84

62. Kuveyt - 85

61. Bolivya - 85

60. Venezuela - 85

59. Irak - 86

58. Meksika - 86

57. Filipinler - 86

56. Kosta Rika - 86

55. Mauritius - 87

54. Brunei - 88

53. Bermuda - 88

52. Kamboçya - 88

51. Şili - 89

50. Sırbistan - 89

49. Tayland - 89

48. Türkiye - 89

47. Romanya - 90

46. Arjantin - 90

45. Bulgaristan - 91

44. Yunanistan - 92

43. Kazakistan - 92

42. Gürcistan - 92

41. Malezya - 93

40. İsrail - 94

39. Vietnam - 94

38. İrlanda - 94

37. Portekiz - 95

36. Ukrayna - 95

35. Hırvatistan - 95

34. Rusya - 96

33. Polonya - 97

32. İspanya - 97

31. İtalya - 97

30. Malta - 97

29. Moğolistan - 98

28. Macaristan - 98

27. Amerika Birleşik Devletleri - 98

26. Fransa - 98

25. Avustralya - 99

24. Estonya - 99

23. Çekya - 99

22. Danimarka - 99

21. Lüksemburg - 99

20. İsveç - 99

19. Norveç - 99

18. Yeni Zelanda - 100

17. Avusturya - 100

16. Birleşik Krallık - 100

15. Almanya - 100

14. Belçika - 100

13. Kanada - 101

12. Finlandiya - 101

11. İzlanda - 101

10.  Çin Halk Cumhuriyeti Özel İdari Bölgesi olan Makao - 101

9. Kuzey Kore - 102

8. Hollanda - 102

7. İsviçre - 102

6. Çin - 104

5. Japonya - 105

4. Güney Kore -106

3. Tayvan - 106

2. Hong Kong - 108

1. Singapur 108

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