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Ebrar Karakurt'un eski hali görenleri şaşırttı

Önce İmge daha sonra ise oyuncu İrem Tuncer ile yaşadığı aşk nedeniyle gündemden düşmeyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yıllar önceki hali ortaya çıktı. Karakurt'un büyük bir değişim yaşadığı görüldü.

16 Haziran 2022 Perşembe 22:43
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Ebrar Karakurt'un eski hali görenleri şaşırttı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında Türkiye, Brezilya karşısında sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Türkiye'nin yenilgisiyle ilgili sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı.

ZEHRA VE EBRAR GÜNDEM OLDU

Maçın ardından Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da gündem oldu. İkili hakkında çok sayıda paylaşım yapılırken, eskiye dayanan arkadaşlıklarına ilişkin de gönderiler paylaşıldı.

BAMBAŞKA BİRİ OLMUŞ

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yıllar önceki hali de bu sayede ortaya çıkmış oldu. Karakurt'un saçlarının uzun olduğu görülürken, şimdiye göre çok daha kilolu olduğu fark ediliyor. Ayrıca boyu da kilodan dolayı daha kısa duruyor.

İşte Ebrar'ın yıllar önceki hali:

Aşkı yüzünden gündemden düşmeyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt resmen başka birine dönüşmüş

Anahtar Kelimeler:
Ebrar KarakurtMagazin
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