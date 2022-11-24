Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
20 ay hapis yatacaklar
20 ay hapis yatacaklar
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
banner107

Ebru Gündeş O Ses Türkiye'nin kulisinde şoku yaşadı!

Ebru Gündeş ile yakın arkadaş olduğu dönem Reza Zarrab ile aşk yaşayan Hadise günlerdir gündemde. İddialara göre Gündeş kocasıyla arkadaşının aşk yaşadığına O Ses Türkiye kulisinde şahit oldu. Gündeş Hadise'nin kulisinde kocasının adını görünce şoke oldu. İşte o iddia...

24 Kasım 2022 Perşembe 15:34
113 Okunma
Ebru Gündeş O Ses Türkiye'nin kulisinde şoku yaşadı!



Hadise’nin, Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la aşk yaşadığı haberi geçen yıl gündeme bomba gibi düşmüştü. Haberin çıkmasının ardından şarkıcının Reza Zarrab’la WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı ve bu konuşmaların dava dosyasına girdiği iddia edildi.

Hadise’nin, “Seninle yaşadıklarımdan asla pişman değilim” dediği öne sürüldü.

Yasak aşk hakkında Bircan Bali'den bomba iddialar geldi. Bali Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğün yapmadığını ve asla Hadise'nin gelinlik giymediğini söyledi. Bircan Bali bununla da kalmadı, Ebru Gündeş'in o dönemki eşi ve arkadaşının yasak aşkını O Ses Türkiye kulisinde öğrendiğini iddia ederek şunları söyledi:

ACUN MEDYA'DA YAŞANAN OLAY

"Seda Sayan iyi ki o gün kovid olmuş. O gelmeyince Ebru Gündeş'i çağırıyorlar. Çekimler bitiyor hepsi kuliste. Hadise'nin ofisine bir çanta geliyor, Hadise iyi marka çantayı alelacele saklarken Ebru diyor ki 'A ne güzel çanta' lap açıyor; fatura kocasının üzerine. Buna bir de Murat Boz'un menajeri şahit oluyor. Olay Acun Medya'da yaşandığı için O Ses Türkiye'den apar topar gönderiliyor."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor'la ünlenen Nagihan Karadere yeni mesleğiyle şaşırttı!
Survivor'la ünlenen Nagihan Karadere yeni mesleğiyle şaşırttı!
"Biz bu durumlara alıştık"
"Biz bu durumlara alıştık"
Acun Ilıcalı kızlarıyla keyif yaptı!
Acun Ilıcalı kızlarıyla keyif yaptı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim