Ece Erken'den duygusal doğum günü kutlaması

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu genç yaşta toprağa veren Ece Erken teselliyi oğlu Eymen'de buldu.

Zor günleri geride bırakmaya çalışan Ece Erken, bugün oğluyla birlikte doğum gününü kutladı. 44 yaşına basan Erken, duygu yüklü mesajını ve doğum günü fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı.

İşte Ece Erken'in o paylaşımı…

"Bu gece doğum günüm... En güzel ve en özel kutlama hayatımın aşkıyla ve 20 küsür yıldır yaptığım gibi: ) Sizlerle paylaşmak istedim. Hayatta her şey bizim için ve her an her şeyi hepimiz yaşayabiliriz ama ne olursa olsun insanın kanadı, gayretiymiş, mümkün olduğunca, nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpmaya devam edeceğim ve Allah'ın izniyle evladımı en güzel şekilde yetiştireceğim, bu gece ve her gece en büyük duam hayırlı bir evlat. Bu vesileyle bugün doğan herkesin doğum gününü kutlarım."