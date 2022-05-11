Künye
Kıbrıs 21
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü...
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla...
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar

Ece Erken'den duygusal doğum günü kutlaması

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile sarsılan Ece Erken 44. yaş gününü oğlu ile birlikte pasta keserek kutladı. Oğlu Eymen ile baş başa doğum gününü kutlayan Erken, duygu yüklü bir mesajla doğum günü fotoğraflarını Instagram'da yayınladı.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:35
55 Okunma
Ece Erken'den duygusal doğum günü kutlaması

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu genç yaşta toprağa veren Ece Erken teselliyi oğlu Eymen'de buldu.

Zor günleri geride bırakmaya çalışan Ece Erken, bugün oğluyla birlikte doğum gününü kutladı. 44 yaşına basan Erken, duygu yüklü mesajını ve doğum günü fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı.

İşte Ece Erken'in o paylaşımı…

"Bu gece doğum günüm... En güzel ve en özel kutlama hayatımın aşkıyla ve 20 küsür yıldır yaptığım gibi: ) Sizlerle paylaşmak istedim. Hayatta her şey bizim için ve her an her şeyi hepimiz yaşayabiliriz ama ne olursa olsun insanın kanadı, gayretiymiş, mümkün olduğunca, nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpmaya devam edeceğim ve Allah'ın izniyle evladımı en güzel şekilde yetiştireceğim, bu gece ve her gece en büyük duam hayırlı bir evlat. Bu vesileyle bugün doğan herkesin doğum gününü kutlarım."

280540037_520044582896834_1312743759389973149_n

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali şaşkına çevirdi!
Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali şaşkına çevirdi!
Ünlü müzisyenin oğlu yaşamını yitirdi
Ünlü müzisyenin oğlu yaşamını yitirdi
Hande Sarıoğlu file çorabına ilgi olunca bakın ne yaptı
Hande Sarıoğlu file çorabına ilgi olunca bakın ne yaptı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim