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Ece Erken isyanı: "Bu pislikleri yapmayın"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü sonrası Ece Erken'e Nihat Doğan ağır ifadeler kullanmıştı. Nihat Doğan'ın sert ifadeleri sonrası Seren Serengil çileden çıktı. Ece Erken'in durumunun iyi olmadığını ifade eden Serengil "Hiç de sizin bildiğiniz gibi değil. Yazıktır bu kızı yaralamayın. Eteğimdeki taşları dökmek zorunda olmak istemiyorum" dedi. Bircan Bali ise "Tırnakları kan içinde etlerini yiyor susun" yorumunda bulundu.

03 Şubat 2022 Perşembe 09:56
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Ece Erken isyanı: "Bu pislikleri yapmayın"
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Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölüm anına ilişkin yeni görüntülerin yayınlanmasına isyan etti. Erken, "Nasıl bu kadar acımasızsınız? Kızlarını, beni, sevenlerini neden düşünmüyorsunuz? Neden!" dedi. Seren Serengil ise canlı yayında Ece Erken ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. Erken'in annesinin ilaçları sakladığını söyleyen Serengil "Annesi ilaç vermek istemiyor. İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor tuvalette düşüyor oralardan alıp içiyor. Kendinde değil" dedi.

Seren Serengil açıklamasının devamında "Yaşamak istemiyor. Canımız acıyor elimizden bir şey gelmiyor, bir şey söylemek istemiyor. Bak Demet de her gün orada. Ece bir tek Şafak'ı kaybetmiş bunun derdinde. Korkunç vaziyette" dedi.

"İNTİHAR ETSE DAHA MI İYİ?"

Seren Serengil konuşmasında Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'nun sözlerine yanıt olarak "Bir ölüm var aa o ona uğursuz gelmiş. Çok ayıp. İnanın bende de çok ses kaydı var. Bugün konuşulacak şeyler değil ama... Ben haksızlığa tahammül edemiyorum. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bende de rahmetlinin hayatındaki herkes için söylediği önemli şeyler var susuyorum. Yazıktır bu kızı yaralamayın. Eteğimdeki taşları dökmek zorunda olmak istemiyorum. İftira atıyorsunuz. Avukat mafyanın herkesin avukatlığını yapar. Bu pislikleri yapmayın bu terbiyesizliği yapmayın" dedi.

Arto ise "İntihar ederse daha mı rahat edersiniz" diyerek sitem etti. Seren Serengil ise "Ona haksızlık yapan beni karşısında bulur" diyerek isyan etti.

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