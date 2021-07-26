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Ece Erken ve eşinin 19 bin 250 liralık hesap nedeniyle çıktığını iddia ettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

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Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı bir mekanda yemek yemiş ve gelen 19 bin 250 TL'lik hesap üzerine tartışma çıktığını söylemişti. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:01
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Ece Erken ve eşinin 19 bin 250 liralık hesap nedeniyle çıktığını iddia ettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da gittikleri mekanda kavgaya karışmış ve olayın basına yansımasından sonra sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Sunucu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda gelen 19 bin 250 bin TL'lik hesaba sitem ettikleri için darp edildiklerini söylemişti.

Kısa sürede gündem olan ve polislerin müdahale ettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece Erken, 6 kişi için 19 bin 250 TL hesap ödediklerini ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun "Bu milleti dolandırmak" diyerek sitem ettiğini bunun üzerine de tartışma çıktığını söyledi.

'Şikayetçi olduk, dava açıyoruz'

Olay hakkında açıklama yapan Erken, "Yanımızdaki arkadaşımız darp edilirken eşim araya girmiştir. Yani hesap ödememek için değil ödenen hesaba edilen sitem söz konusu... Zaten gergin olan diğer müşteriler de tepkilerini belli etmiştir. Yazıldığı gibi bir kaş-göz patlamadı. Şikayetçi olduk, dava açıyoruz" dedi.

Erken açıklamasının ardından ödenen hesabın faturasını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Mekandan açıklama: 'Fahiş hesap' iddiaları yalan

Ece Erken açıklamalarının ardından bir basın açıklaması yapan mekanın yetkilileri ise fahiş fiyat iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Mekanımızda iki misafirimiz arasında bilinmeyen nedenlerle çıkan sözlü tartışma, üzücü bir arbede ve kavga ile sonuçlanmıştır. Olay daha fazla büyümeden arbedeye müdahale eden güvenlik ekibimiz, tatsız hadisenin taraflarını hızla mekan dışına almış, üzücü hadisenin büyümesine ivedilikle engel olmuştur. Tatsız kavganın mekan dışında da devam edebileceği endişemiz üzerine, Emniyet birimleri bizim tarafımızdan bilgilendirilmiş ve tedbir amaçlı mekana davet edilmiştir. Bazı sosyal medya hesaplarında, bazı internet sayfalarında ve birtakım merdiven altı haber sitelerinde kavganın ‘fahiş hesap’ sebepli olduğu iddiaları bizleri bir kez daha üzüntüye sevk etmiştir. Bu iddia kesinlikle yalandır."

Son Güncelleme: 26.07.2021 15:55
Anahtar Kelimeler:
Ece Erken
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