Ece Seçkin annesiyle pozunu 'İkizim' notuyla paylaştı!

Şarkıcı Ece Seçkin iddialı tarzıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Ece Seçkin son olarak annesiyle pozunu paylaşınca olay oldu. Ece Seçkin kendisine çok benzeyen annesini "İkizim" notuyla paylaştı.