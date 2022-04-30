Eda Taşpınar'dan yatak pozu!

Eda Taşpınar geçtiğimiz şubat ayında tatil için Meksika’ya gitmişti. Meksika, tatilinden sık sık fotoğraf paylaşan Eda Taşpınar, bu defa sevgilisiyle yatakta çekilen fotoğrafını paylaştı.