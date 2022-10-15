Ek bagaj ücreti vermek istemeyen yolcu bütün valizini üzerine giydi

TikTok’ta paylaştığı eğlenceli videolarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Taylor Watson son paylaşımında da takipçilerini gülümsetmeyi başardı. ‘Taylormakesvideos’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadın havalimanında ek bagaj ücreti ödemek istemeyen bir yolcunun valizindeki tüm kıyafetleri üzerine giydiği anları paylaştı. Diğer yolcuların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden kıyafetlerini giyen kadın sosyal medyada popüler olmayı başardı.

DURUMA ANLAM VEREMEDİLER

İsmi açıklanmayan kadın valizinin ağırlığının normalin üzerinde çıkmasıyla kimsenin beklemediği bir hamle yaparak valizini açtı. Valizinden ilk olarak tavuk kostümü çıkartan kadın onu üzerine giydi. Ardından ise bir goril ve avokado kostümünü giydi. Valizinin ağırlığını azaltmak için üst üste bereler takan kadının videosu kısa sürede popüler olmayı başardı.

Valizinin içindeki kıyafetlerin büyük bir bölümünü giydikten sonra ek bagaj ücreti ödememeyi başaran kadın diğer yolcuların tepkilerine aldırış etmeden güvenlik noktasına yöneldi ve uçağına binmek için hareket etti.