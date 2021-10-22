Ekonomi tahminleri şaşırttı!

Ünlü astrologlar Öner Döşer, Dinçer Güner ve Hande Kazanova, Habertürk TV’de yayınlanan Fatih Altaylı İle Teke Tek programında 2022 yılına dair çarpıcı tahminlerde bulundular. Dünyanın 2022 yılının haritasını incelediklerini ifade eden ünlü Kazanova, Merkez Bankası, dolar ve faiz tahminleriyle dikkatleri çekti.

ARALIK VE KASIM AYLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Tüm dünya genelinde doların değer kazanmaya devam edeceğinden söz eden Kazanova, “Dolarda artış devam edebilir. Jüpiter ve Plüton’un üzerine gelecek ve 4 Aralık’taki tutulma ile beraber dolar tüm dünya genelinde değerlenmeye devam edecek.” dedi.

Merkez Bankası’nın değişim sürecinin 6 aylık periyotta devam edeceğini ifade eden Kazanova, “Merkez Bankası 11 Haziran 1930’da kurulduysa bu sene 10 Haziran’da bir tutulma vardı. Merkez Bankası’ndaki değişimler önümüzdeki 6 aylık sürece boyunca devamlı hale gelecek. 30 Ekim’den sonra Mars’ın akrep burcuna geçmesiyle beraber faizlerde bir kontrolü sağlama durumu ortaya çıkacak. Kasım ayına tüm dünya genelinde faizlerle boğuşma söz konusu olacak” diye konuştu.