Elenen İsim Belli Oldu

Aleyna, Batuhan ve Ayşe arasındaki oylamada Batuhan en az oy alan isim oldu ve yarışmadan elendi.

survivor'da bu hafta yapılan elemede adaya veda eden Batuhan Karacakaya şu ifadeleri kullandı:

"Ne diyeceğimi bilmiyorum. Beni bu ana kadar destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Annem sakın üzülme diyeceğim. Bence buraya kadar iyi geldim. Güzel bir yoldu bu. Gönül isterdi son dörde oturayım. Demek ki hakkımda hayırlısı buymuş."

Dönemin en çok izlenen dizisi Aşk-ı Memnu’da Bülent Ziyagil karakterini canlandıran ve o sırada 7 yaşında olan Batuhan Karacakaya’nın değişimi sürekli magazin gündeminde yer alıyordu.