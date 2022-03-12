Elon Musk'ın fakir gibi yaşadığını açıkladı

Kanadalı sanatçı Grimes, eski sevgilisi ve iki çocuğunun babası olan Elon Musk hakkında konuştu.

33 yaşındaki müzisyen, dünyanın en zengin insanının bir milyarder gibi yaşamadığını ve bazen yoksulluk sınırının altında bir insan gibi davrandığını söyledi.

"BENDEN KENDİ YATAĞIMI GETİRMEMİ İSTEDİ"

Vanity Fair'e konuşan Grimes, ABD’nin, Los Angeles'ta eyletinde birlikte yaşarlarken yatağın yan tarafında bir delik bulduklarını söyledi. Musk’ın yeni bir yatak almak yerine, ona kendi evindeki yatağı getirmesini söylediği açıkladı.

"SEKİZ GÜN ÜST ÜSTE FISTIK EZMESİ YEDİM"

Grimes, "Yeni bir yatak bile almayacaktı. Musk, bir milyarder gibi yaşamıyor. Zaman zaman yoksulluk sınırının altında yaşıyor. ‘Oldukça kötü durumda olan 40 bin dolarlık bir evde yaşamasak olmaz mı? Komşuların bizi filme aldığı ve güvenliğin olmadığı bir evde yaşamasak olmaz mı? Neden, sekiz gün üst üste fındık ezmesi yiyorum? dediğim günler oldu” diye konuştu.

"KAPİTALİST BİR DEMOKRAT OLDUM"

Grimes, ayrıca Vanity Fair'e dünyanın en zengin kişisi ile birlikte olmanın kendisini "İki dünya arasında sıkışıp kalmış" hissettirdiğini belirterek, "Demek istediğim, insanlar benim sınıfıma ihanet ettiğimi söylediklerimde yanlış bir tanımlama yapmadılar. Ben aşırı soldandım ve esasen kapitalist bir Demokrat oldum. Pek çok insan anlaşılır bir şekilde üzgün" dedi.

GİZLİ BİR İKİNCİ ÇOCUKLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bununla birlikte, aynı röportajda Grimes, kendisinin ve Musk'ın birlikte "Y" adını verdikleri gizli bir ikinci çocukları olduğunu ifade etti. Çiftin büyük oğlu X Æ A-Xii, Mayıs 2020'de doğdu. Adı Exa Dark Sideræl Musk olan Y, taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldi.

Elon Musk’ın öncelikli birlikteliklerinden de beş oğlu bulunuyor.