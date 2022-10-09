Emektar müzisyenden acı haber

Sanat dünyasının emektar isimlerinden Yılmaz Karayalım, üç sene önce annesinin vefat etmesiyle sarsılarak bunalıma girmişti. Yaşadığı üzüntü sonrası kanser teşhisi konulan Yılmaz Karayalım, uzun süredir tedavi görüyordu. Ajda Pekkan, Müslüm Gürses, Selda Bağcan gibi duayen isimlerin albümlerinde büyük emeği olan ve uzun süre Erol Büyükburç’a gitaristlik yapan Yılmaz Karayalım, Maslak’ta bulunan özel bir hastanede yaşamını kaybetti.