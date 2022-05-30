Künye
Kıbrıs 37
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sınır dışı edilecek!
Sınır dışı edilecek!
Lefkoşa'da fahişelik suçu!
Lefkoşa'da fahişelik suçu!
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza taciz iddiası
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza...
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı!
Operasyonla yakalandılar

Emine Ün deniz kenarından mayolu fotoğrafını paylaştı! Yorum yağdı

Geçtiğimiz ağustos ayında annesi Müzeyyen Bolverdi'yi koronavirüs sebebiyle kaybeden Emine Ün, yaşadığı zor günleri çalışarak atlattı. Ünlü isim yaptığı son paylaşımda güzelliği ile bir kez daha hayran bıraktı.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:42
456 Okunma
Emine Ün deniz kenarından mayolu fotoğrafını paylaştı! Yorum yağdı

Geçtiğimiz sene ağustos ayında koronavirüse yenilen Müzeyyen Bolverdi'nin acısıyla sarsılan Emine Ün, "Zor bir süreç geçirdim. Annemi kaybedeli 40 gün oldu.

Bu süreci çalışarak ve bir şeylerle meşgul olarak geçirmek istiyorum. Çünkü insan durdukça daha kuruyor ve üzüntüsüne üzüntü katıyor. Çalışmak benim için en güzel terapi olacak." demişti.

İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Emine Ün, son günlerde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verdi.

Deniz sezonunu açan ünlü oyuncu ve model, mayolu paylaşımı ve yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkat çekti.

Emine Ün'ü görenler, 'Filtresiz güzellik', 'Hâlâ genç kız gibi' , 'Kızı Duru sandım' gibi yorumlarda bulundu.

284476110_1077313516193334_1901100378917162181_n

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık dekolteli pozuyla olay oldu!
Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık dekolteli pozuyla olay oldu!
Sahneye pijamayla çıktı
Sahneye pijamayla çıktı
Sütyen yerine çanta takınca olay oldu
Sütyen yerine çanta takınca olay oldu










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim