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"En az George Clooney kadar ünlü!"

ABD'nin köklü gazetelerinden New York Times, Manhattan'da restoran açan Nusret Gökçe'yle ilgili bir yazı yayımladı

23 Ocak 2018 Salı 15:38
"En az George Clooney kadar ünlü!"
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“Tuz dökme” hareketiyle Türkiye’de olduğu kadar, dünyada da üne kavuşan Nusret Gökçe, ABD'deki ikinci restoranını New York'ta açtı. ABD'nin köklü gazetelerinden New York Times da 'saltbea' hareketinin yaratıcısı Nusret Gökçe hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda "Türkiye'deki sosyete kasabı" olarak nitelenen Nusret'in 'Salt Bea' hareketini hatırlatılırken, 13 yaşından beri bu işi yaptığına da vurgu yapıldı.

New York Times, Nusret Gökçe'yi '2010 yılından beri çok tanınan bir şef olan Nusret, beyaz tişörtü, güneş gözlükleri ve olağanüstü bıçak kullanımıyla hassas bir performans sergiledi. Ve Instagram'a teşekkür ederiz ki 1 yıl içerisinde en az George Clooney kadar tanınır bir hale geldi' sözleriyle niteledi.

Yine aynı yazıda Nusret'in şu sözlerine yer verildi:

“Türkiye'de kasaplık düşük gelirli kişilerin yaptığı ve başkaları tarafından aşağılanan bir meslekti. Ancak sayemde bu tamamen değişti. Şimdi bütün çocuklar benim gibi bir kasap olmak istiyor.”

New York Times, Nusret'in Miami ve New York'ta açtığı restoranlara da değinirken, Miami'deki 250 masalı restoranda her gün yaklaşık 1000 yemeğin çıktığını vurguladı.

Yazı, Nusret'in yeni restoranından bahsederken söylediği 'Yalnızca et yemek için değil baklava ve Türk kahvesi içmek için doğru adres' sözleriyle son buluyor.

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